Arne Slot, Orta Doğu’dan gelen ilgiye anında yanıt verdi

Ben Jacobs'ın haberine göre Arne Slot, Al-Ahli'nin yeni teknik direktörü olmaya aday en önemli isimlerden biri. İngiliz gazeteci, Slot'un bu adıma nasıl baktığını da artık biliyor.

Perşembe günü, Eddie Howe'un hazırlık dönemindeki bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından yeni sezon başlamadan Newcastle United menajerliği görevini bıraktığı ortaya çıktı. Bu durum, ciddi bir teknik direktör sirkülasyonuna yol açabilir.

Matthias Jaissle ise onun halefi olmaya neredeyse kesin gözüyle bakılan isim. 38 yaşındaki Alman teknik adamın kısa süre içinde Newcastle ile sözleşme imzalayacağı, böylece Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'deki başantrenörlük koltuğunun boşalacağı belirtiliyor.

Hayaller Slot'tan yana, ancak gelişi daha şimdiden gerçekçi görünmüyor. Jacobs'a göre 47 yaşındaki Hollandalı, Orta Doğu'da bir meydan okumaya kesinlikle açık değil. “Avrupa'da aktif kalmak istiyor” denildi.

Böylece Slot, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için gündemde olduğu Hollanda Futbol Federasyonu'nda özellikle çalışmak istediğini de belirtmiş olmuyor. Şu anda iki tarafın görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor.

Feyenoord ve Liverpool'un da aralarında bulunduğu kulüplerde görev yapan eski teknik direktör Slot, Zeist'te 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor, ancak Hollanda Futbol Federasyonu onun 2030 Dünya Kupası sonuna kadar kalmasını istiyor.

Slot daha önce de Fulham'ın teklifini geri çevirmişti; burada şu anda Álvaro Arbeloa görev yapıyor. AC Milan da Hollandalı teknik adama ilgi gösterdi, ancak daha en baştan şanssız görünüyordu.