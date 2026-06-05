Arne Slot, Fulham'ı rüya gibi bir iş için bekleme odasına koydu

Liverpool'dan ayrılmasının ardından, Arne Slot'un Premier League'de kalmaya devam edebileceği kısa sürede ortaya çıktı. Fulham'ın Hollandalı teknik direktöre ilgi duyduğu söyleniyordu, ancak The Athletic'e göre şimdilik İngiltere'deki sahalara hızlı bir dönüş söz konusu değil.

Liverpool, Slot'un ayrılmasından kısa bir süre sonra halefini tanıttı. Andoni Iraola, Bournemouth'tan transfer oldu ve Anfield'da görevi devraldı.

Fulham'da bu hafta teknik direktörlük pozisyonu boşaldı. Teknik direktör Marco Silva, Benfica'ya transfer oldu ve burada José Mourinho'nun yerine Portekiz'in en iyi kulübünün teknik direktörlüğünü üstlenecek. Silva'nın ayrılmasıyla Craven Cottage'da bir pozisyon boşaldı.

The Cottagers'ın Slot'u hemen transfer etmek istediği söyleniyor. The Athletic'e göre Slot, diğer kulüplerin de ilgisini çekiyor. AC Milan'ın da Bergentheimer'dan hoşlandığı belirtiliyor.

Yine de İngiliz basın organı, Hollandalı teknik direktörün kısa vadede yeni bir işverenle sözleşme imzalama ihtimalinin yüksek olduğunu bildiriyor.

Teknik direktörün geleceği konusunda acele etmediği belirtiliyor. İngiliz gazetesine göre Slot, ayrıca Hollanda milli takımındaki durumu da yakından takip ediyor.

Dünya Kupası'nın ardından Ronald Koeman milli takım teknik direktörlüğünden ayrılabilir. O zamana kadar Slot tüm seçenekleri açık tutuyor gibi görünüyor.