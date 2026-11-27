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Feyenoord'un eski teknik direktörü Arne Slot, ESPN'e yaptığı açıklamada Anis Hadj Moussa'dan övgüyle söz etti. Cezayirli kanat oyuncusunun gösterdiği performans onu şaşırtmadı.

Slot, 2025 yazında Hadj Moussa'nın transferinde çok önemli bir rol oynadı. Oyuncunun alınması için scout ekibini ve dönemin teknik direktörü Dennis te Kloese'yi ikna etmesi gerekti.

Slot, “Scout ekibi için bu transfer söz konusu değildi,” dedi. “Gerekçelerini anlayabiliyordum çünkü topsuz oyunda çok zayıftı. Geçişlerde iyi değildi.”

“Ben de scout ekibinin gördüklerini gördüm ama bunların ötesine bakabilmek gerekir,” diye devam etti. “Neyse ki Feyenoord'da benim görüşüm de azımsanmayacak kadar önemliydi.”

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Şu anda bir kulüpte çalışmayan teknik direktör, “Neyse ki o dönemde ilk davranan biz olduk çünkü daha sonra Ajax'ın da Hadj Moussa'yla ilgilendiğini duyduk,” dedi.

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Slot, Hadj Moussa'nın yeteneklerini bir buçuk yıl önce görmüştü ancak yine de şaşırdığı bir nokta var. “Bir sansasyona dönüşmesi beni şaşırtmadı ama Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi'nde haftada iki kez 90 dakika boyunca fark yaratabilmesi şaşırttı.”

Slot, Hadj Moussa'nın Rotterdam'a gelişinden kısa süre sonra, aynı yaz ayrıldı. Dolayısıyla Cezayirli oyuncu, başarılı teknik direktörün yönetiminde hiç maça çıkmadı.

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Hadj Moussa, bu sezon Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıktığı 16 maçta sekiz gol ve üç asist kaydetti.

Hadj Moussa ve Feyenoord, önümüzdeki pazar günü ezeli rakipleri Ajax'la karşılaşacak. De Klassieker, De Kuip'te saat 14.30'da başlayacak.