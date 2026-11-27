Reklam

Feyenoord'un eski teknik direktörü Arne Slot, ESPN'e verdiği röportajda Anis Hadj Moussa'dan övgüyle söz etti. Slot, Cezayirli kanat oyuncusunun gösterdiği performansa şaşırmadığını söyledi.

Slot, 2025 yazında Hadj Moussa'nın transferinde çok önemli bir rol oynadı. Onu kadroya katmaları için gözlemci ekibini ve dönemin teknik direktörü Dennis te Kloese'yi ikna etmesi gerekiyordu.

Slot, “Gözlemci ekibi için bu transfer söz konusu bile değildi,” dedi. “Gerekçelerini anlayabiliyordum çünkü topsuz oyunda ciddi zaafları vardı. Geçişlerde iyi değildi.”

“Gözlemci ekibinin gördüklerini ben de gördüm ama bunların ötesine biraz bakabilmek gerekiyor,” diye devam etti. “Neyse ki Feyenoord'da benim görüşüm de tamamen önemsiz değildi.”

Reklam Reklam

Şu anda bir kulübü çalıştırmayan teknik direktör, “Neyse ki o dönemde ilk davranan biz olduk çünkü daha sonra Ajax'ın da Hadj Moussa'yla ilgilendiğini duyduk,” dedi.

Related Topics

Gelecek maçlar FEY Eredivisie 08:30 AJX

Slot, Hadj Moussa'nın yeteneklerini bir buçuk yıl önce görmüştü ancak yine de bir konuda şaşkın: “Bir sansasyona dönüşmesine şaşırmadım ama Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi'nde haftada iki kez, doksan dakika boyunca fark yaratabilmesine şaşırdım.”

Slot, Hadj Moussa'nın Rotterdam'a gelişinden kısa süre sonra, aynı yaz ayrıldı. Dolayısıyla Cezayirli oyuncu, başarılı teknik direktörün yönetiminde hiç maça çıkmadı.

Reklam

Hadj Moussa, bu sezon Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıktığı on altı maçta sekiz gol ve üç asist kaydetti.

Hadj Moussa, önümüzdeki pazar Feyenoord formasıyla ezeli rakip Ajax'a karşı oynayacak. Klasik derbi, De Kuip'te saat 14.30'da başlayacak.