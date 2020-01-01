Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld Bundesliga'ya yükseldi

Son güncelleme
Yorum()
Arminia Bielefeld 2. Bundesliga 01-12-2019
Imago Images
Bir maçı eksik olmasına rağmen rakibinin aldığı beraberlikle Arminia Bielefeld, ligi ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga 2'de lider durumda bulunan Arminia Bielefeld sezonun bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

Ligin 32. haftasında 2'nci sırada yer alan Hamburg, sahasında Osnabrück ile 1-1 berabere kalarak puanını 54 çıkardı.

Sezonun bitimine 2 hafta kala bir maçı eksik 61 puanla lider durumda bulunan Arminia Bielefeld böylelikle sezonu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Bir maç eksiği bulunan Stuttgart 52 puan ve averajla 3'üncü, bugün Greuther Fürth ile 0-0 berabere kalan Heidenheim de 52 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

    11 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya dönen Arminia Bielefeld en son 2004'de 2. Lig'den Bundesliga'ya yükselmiş ve 5 sezon en üst ligde mücadele etmişti.

    Almanya 2. Futbol Ligi'nde ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

    Kapat