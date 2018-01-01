Armindo Bruma, Wolverhampton yolcusu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın markajında.

Premier Lig'in Portekizli yuvası Wolverhampton, kadrosuna yeni bir Portekizli katmayı planlıyor.

Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo dışında 8 Portekizli futbolcuya da sahip olan Wolverhampton, Leipzig'te top koşturan Bruma ile temasa geçti.

Bu sezon Bundesliga'da 10 maçta süre alan ve bunların yalnızca 5'ine ilk 11'de başlayan Bruma'nın kulüpte ilk tercih olmaması nedeniyle transfer olma ihtimali yüksek görünüyor.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray'ın futbolcusu olan Bruma, 2017 yazında Alman ekibine bonuslar hariç 12,5 milyon euro 'ya transfer oldu.