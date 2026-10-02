Portekiz Milli Takımı'nın yıldızlarının kaptan Cristiano Ronaldo'yu mevcut kamptan kovmak için güçlü bir komplo kurduğuna dair birçok rapor gündeme gelirken, krizin asıl kaynağı yeni teknik direktör Jorge Jesus olarak ortaya çıktı.

Ronaldo'nun, kenara itilmesine ve Jesus'un maçlarda süre alması konusunda aralarında yapılan anlaşmaya ihanet etmesine itiraz ederek Portekiz kampından ayrılmasının ardından, geçtiğimiz günlerde ateşli bir kriz patlak verdi. Krizi, teknik direktörün Norveç karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar izledi.

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Portekizli gazeteci Pedro Sobveda, Suudi Arabistan'ın "El-Müntasaf" programında, "Portekizli oyuncuların Ronaldo'ya karşı bir komplo kurduğu yönünde dolaşan söylentilerin hiçbir doğruluk payı yok" dedi.

Gazeteci, "Portekiz Milli Takımı'nın yıldızları Ronaldo'dan bir şeyler öğrenmeye ve onun yanında kalmaya çalışıyordu, ancak yaşananlar Jesus'un Madeira roketinden kurtulmak için bizzat çıkardığı bir sorundan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki basın raporları, Portekiz Futbol Federasyonu'nun anlaşmazlığı sona erdirmek ve Ronaldo'nun milli takım kariyerine nokta koyacağı bir veda maçı düzenlemek amacıyla kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını belirtiyor.