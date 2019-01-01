Arjen Robben, PSV'ye dönebilir
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Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra bu takımdan ayrılan Arjen Robben, ülkesine dönebilir.
PSV Teknik Direktörü Van Bommel, Voetbalzone’a yaptığı açıklamada çok kez görüştüklerini söyledi.
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Robben’e tekliferini ilettiklerini ve kararını beklediklerini söyleyen Van Bommel, “Onun için önemli bir karar olacak. Futbolu bırakabilir, devam da edebilir. Bize imza atabilir, başka kulübe de gidebilir. Kendisine onlarca teklif vardır.” diye konuştu.
35 yaşındaki Robben, PSV’de parlamış ve 2004 yılında Chelsea’ye transfer olmuştu.