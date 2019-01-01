Arjen Robben, PSV'ye dönebilir

PSV Teknik Direktörü Mark Van Bommel, Arjen Robben’i kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

ile sözleşmesi sona erdikten sonra bu takımdan ayrılan Arjen Robben, ülkesine dönebilir.

Teknik Direktörü Van Bommel, Voetbalzone’a yaptığı açıklamada çok kez görüştüklerini söyledi.

Robben’e tekliferini ilettiklerini ve kararını beklediklerini söyleyen Van Bommel, “Onun için önemli bir karar olacak. Futbolu bırakabilir, devam da edebilir. Bize imza atabilir, başka kulübe de gidebilir. Kendisine onlarca teklif vardır.” diye konuştu.

35 yaşındaki Robben, PSV’de parlamış ve 2004 yılında ’ye transfer olmuştu.