Arjen Robben futbolu bıraktı
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Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren Arjen Robben, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını resmen duyurdu.
35 yaşındaki futbolcu yayınladığı basın bildirisinde, "Profesyonel futbolculuk kariyerime son verme kararı aldım. Hiç şüphesiz kariyerim boyunca verdiğim en zor karardı. Bu kararı hem aklım, hem de kalbimle vermiş bulunuyorum." dedi.
Arjen Robben kariyeri boyunca Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih formaları giymişti.