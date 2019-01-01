Arjen Robben: "Anfield en kötü olduğum yer"

Hollandalı oyuncu, hafta arası oynanacak Liverpool - Bayern Münih maçı öncesi Anfield anılarından bahsetti.

Bayern Münih'ten Arjen Robben, salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Liverpool maçı öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu.

Chelsea forması giydiği dönemde sık sık rakip olarak sahaya çıktığı stadyumdan bahseden Hollandalı, Liverpool deplasmanındaki kötü anılarını anlattı.

Robben'in Chelsea'si 2005 ve 2007'de iki kez Liverpool'a Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakip olmuş, ancak iki seferde de elenmekten kurtulamamıştı.

The Guardian'a konuşan Robben, "Benim için en kötü stadyumu sorarsanız muhtemelen Liverpool deplasmanı derim. Herkesin bir favori bir de karşılaşmaktan hoşlanmadığı rakibi vardır." ifadelerini kullandı.

İki kez yarı finalde Liverpool'a elendiklerinden bahseden 35 yaşındaki oyuncu "O dönemlerde Liverpool tam bir kupa takımıydı. FA Kupası ve Lig Kupası'nda da iddialılardı. Bunu bütün sezona yayamasalar bile önemli maçlarda her zaman zor rakip olurlardı. Belki de en önemli özellikleri ihtiyaçları olduğunda bu performansı bulmaktı." dedi.

Liverpool'un güncel durumuna da değinen Robben, sözlerini, "Artık durum biraz farklı. Teknik direktörleri çok iyi bir iş çıkarıyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finali oynamaları ve bu sene ligi tepede götürmeleri bunun göstergesi. Uzun süredir ligi kazanamıyorlar ve lig esas hayalini kurdukları yarış." diye tamamladı.

Hollandalı oyuncu sezon sonunda ayrılacağı Bayern Münih adına, İngiliz takımlarına karşı oynadığı 15 Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol kaydetti.