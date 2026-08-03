Arjantinli yıldız, Dünya Kupası finalinin ardından annesini azarladı

Arjantinli defans oyuncusu Facundo Medina, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında aldığı ağır yenilginin etkisini hâlâ üzerinden atamıyor. Maçın koşullarına dair sosyal medyayı saran yoğun bir söylenti ve spekülasyon dalgasının ortasında sessizliğini bozan oyuncu, bu iddiaları kesin bir dille reddederek takımın dünya şampiyonluğunu kazanma arzusuyla sahaya çıktığını vurguladı.

Fransız ekibi Olympique Marseille'in oyuncusu, Arjantin kanalı "TyC Sports"a yaptığı özel açıklamalarda, bu kötü niyetli spekülasyon ve söylentilerin yakın çevresine kadar ulaştığını, hatta annesini yatıştırmak ve sosyal medya platformlarında dolaşan iddiaları yalanlamak için konuyu onunla görüşmek zorunda kaldığını açıkladı.

Neden sahaya kazanma arzusu olmadan çıkalım?

Medina, bu söylentilere karşı açık ve kesin bir yanıt vererek kararlı bir tonda şunları söyledi: "Buna da mı inanacaksınız? Hadi ama, neden sahaya kazanma arzusu olmadan çıkacağımızı düşünüyorsunuz? Tıpkı dünyadaki herhangi bir takım gibi kazanmak istiyorduk."

25 yaşındaki defans oyuncusu şunları ekledi: "O final maçını kazansaydık sevinecek ilk kişi ben olurdum. Ama ne yazık ki kaybettik, bunu kabullenmek ve zor olsa da yolumuza devam etmek zorundayız."

Arjantin'in gerçek gücü

Medina ayrıca Arjantin Milli Takımı'nın içindeki büyük dayanışma ve güçlü bağı da vurgularken, takım arkadaşlarının insani ve ahlaki niteliklerinin hâlâ en büyük güç noktalarından biri olduğuna ve bu bağın gelecekte güçlü bir geri dönüşün temeli olacağına güçlü bir şekilde inandığını belirtti.

Oyuncu, finaldeki yenilginin, ne kadar acı ve kabullenmesi zor olursa olsun, Arjantin Milli Takımı'nın mücadeleci ruhunu etkilemeyeceğine işaret ederek takımın zirvedeki yerini geri kazanmak için sıkı çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Sosyal medya söylentileri ailelere kadar ulaşıyor

Medina'nın açıklamaları, sosyal medyada yayılan söylenti ve yalan haberlerin oyuncular ve aileleri üzerindeki etkisinin boyutunu gözler önüne seriyor. Zira bu kötü niyetli spekülasyonlar, oyuncunun annesine kadar ulaştı ve bu da onu gerçeği açıklamak için bizzat müdahale edip annesini uyarmak zorunda bıraktı.