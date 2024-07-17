Arjantinli futbolcuların ırkçı şarkısına Fransa'dan tepki

Arjantinli futbolcuların Fransız oyunculara dair ırkçı ifadeler içeren şarkısı Fransa'yı rahatsız etti.

Arjantinli futbolcuların şarkısı kriz çıkardı

Fransa durumdan rahatsız oldu

FIFA'ya başvurma kararı aldı

NE OLDU? Arjantinli futbolcuların Copa Amerika'yı kazandıktan sonra Fransız oyunculara yönelik ırkçı ifadeler içeren bir şarkı söylemesi kriz çıkardı. Gelişmeden büyük rahatsızlık duyan Fransa Futbol Federasyonu FIFA'ya başvurma kararı aldı.

BÜYÜK RESİM: 2024 Copa Amerika'yı finalde Kolombiya'yı 1-0 yenerek kazanan Arjantinli oyuncuların şampiyonluk kutlamalarındaki tavrı soruşturma konusu oldu. Final maçının ardından Arjantinlilerin kendi aralarında, ırkçı ifadelerin yer aldığı bir şarkı söylediği duyuldu.

NE SÖYLENDİ? Şarkıda Afrika kökenli Fransız milli futbolculara yönelik, "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" gibi cümleler yer alıyor.

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Bu sözlerden büyük rahatsızlık duyan Fransa Futbol Federasyonu'nun konuyu FIFA'ya taşıma kararı aldığı bildirildi. Futbol kamuoyunun büyük tepki gösterdiği bu şarkıyı daha önce Arjantinli taraftarlar 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek şampiyon olduktan sonra söylemişti.