Arjantin ve Portekiz, Messi ve Ronaldo'suz bir hayatı reddediyor

Arjantin ve Portekiz milli takımları, efsaneler Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo sonrası döneme benzer bir şekilde başladılar; iki takım da kaptanlarının milli takımdan emekliye ayrılmasının ardından ilk maçlarını kaybetti. Bu tablo, iki dev takımı bekleyen meydan okumanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Reklam

Arjantin, Buenos Aires'teki "La Bombonera" stadında oynanan hazırlık maçında Uruguay'a kendi sahasında 2-1 mağlup oldu. Portekiz ise UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında dün cumartesi günü konuğu Danimarka karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Arjantin'in bu mağlubiyeti, Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından çıktığı ilk maçta geldi. Uruguay milli takımı, 48. dakikada Leonardo Balerdi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ardından Maximiliano Araújo 53. dakikada ikinci golü ekledi. Arjantin'in tek golünü ise 73. dakikada Julián Álvarez kaydetti.

Ayrıca okuyun

Sürpriz, Hossam Hassan'ın görevden alınması değil, atanmasıydı

Zidane Mbappé sorusuna sinirlendi: Saçmalık!

Reklam Reklam

Maçta, Arjantin'i 2022 Katar Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan yıldız yer almadı. Messi, milli takım kariyerini 208 maç ve 126 golle noktalamış, ülkesinin milli takımının tarihi gol kralı unvanını taşımış ve en fazla maça çıkma rekorunun sahibi olmuştu.

Related Topics

Messi'nin yokluğunun etkileri sadece sahayla sınırlı kalmadı; "La Bombonera" stadı, Arjantin milli takımının maçlarındaki alışılmış taraftar katılımına sahne olmadı.

Teknik direktör Lionel Scaloni ise maç boyunca 10 numaralı formayı hiçbir oyuncuya vermemeye karar verdi ve Messi ile özdeşleşen bu numarayı şu an için yeni bir sahibe bırakmamayı tercih etti.

Reklam

Scaloni, milli takımı 2022 Dünya Kupası, 2021 ve 2024 yıllarında iki kez Copa América şampiyonluğunun yanı sıra 2022 Finalissima şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Arjantin Futbol Federasyonu ile sözleşmesini 2030 yılına kadar yenilemişti.

Öte yandan, Portekiz'in başlangıcı da daha iyi değildi; Ronaldo'nun bu ayın 5 kasımında milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından çıktığı ilk maçta Danimarka'ya 4-1 yenildi.

Reklam

Maç başlangıcında eski kaptana saygı duruşuna ayrılmıştı; Portekizli oyuncular sahaya çıkış töreni ve milli marş sırasında onun adını ve 7 numarasını taşıyan formalar giydi, taraftarlar da kariyerine duydukları takdiri gösteren pankartlar açtı. Ancak bu kutlama zorlu bir geceye dönüştü.

İlk yarının sonuna doğru penaltıdan Pierre-Emile Höjbjerg, Danimarka'yı öne geçiren golü kaydetti. Ardından Rasmus Højlund 50 ve 57. dakikalarda iki gol ekledi.

Reklam

Joachim Andersen 75. dakikada konuk ekibin dördüncü golünü attı. Portekiz'in tek golünü ise uzatma dakikalarında Bernardo Silva kaydetti.

Ronaldo, milli takımdan 234 uluslararası maç ve 146 golle ayrıldı; böylece milli takımlar düzeyinde en fazla maça çıkma ve en fazla gol atma dünya rekorunun sahibi oldu. Ayrıca Portekiz'i 2016 Avrupa Uluslar Kupası ile 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Reklam

Mağlubiyete rağmen Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 puanla grubunun lideri konumunu koruyor ve Danimarka'nın üç puan önünde bulunuyor. Portekiz, maç öncesinde çeyrek finale yükselmeyi zaten garantilemişti.