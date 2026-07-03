Arjantin, sürpriz rakibiyle karşılaşmadan önce istatistikler aleyhine dönüyor

ABD'nin Miami kentindeki "Hard Rock" Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak merakla beklenen maça ev sahipliği yapıyor.

Bu yılki Dünya Kupası, tarihte ilk kez ortak ev sahipliği sistemiyle düzenleniyor ve turnuvaya ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapıyor.

Arjantin milli takımı, Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ü yenerek üst üste üç galibiyet elde edip 10. grubu tam puanla lider tamamlayarak 32'li turda yerini garantiledi ve şampiyonluk yarışına hazır olduğunu kanıtladı.

Öte yandan, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile berabere kalarak 8. grupta ikinci sırada yer aldı ve Dünya Kupası’na ilk katılımında eleme turlarına yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Beklenen karşılaşma öncesinde, istatistiklere odaklanan “Hoskord” ağı, Afrika takımının hücumdaki cesaretini yansıtan dikkat çekici bir rakamı açıkladı. Buna göre, Yeşil Burun Adaları, turnuva boyunca şu ana kadar 22 net gol fırsatı yaratırken, Arjantin milli takımı ise sadece 19 fırsat yaratabildi.