Arjantin, Messi'nin ardından 10 numarayı neden emekliye ayıramıyor?

Lionel Messi, Arjantin ile son milli maçını oynamaya hazırlansa da, 2009'dan bu yana giydiği efsanevi forma, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın kuralları nedeniyle futbol sahalarından kaybolmayacak.

39 yaşındaki Messi, Arjantin'i 2022 Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğuna taşıdığı tarihi bir kariyerin ardından, Salı günü Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin karşısında 208. ve son milli maçını oynuyor.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Messi'yi onurlandırmak ve milli takımdan emekli olmasının ardından başka hiçbir oyuncunun bu formayı giymesini engellemek amacıyla 10 numaralı formayı emekliye ayırma isteğini dile getirmişti; bunu Fransız "Foot Mercato" sitesi aktardı.

Ancak Arjantin Federasyonu'nun bu isteği, büyük turnuvalara katılan milli takımları oyuncularına 1'den 26'ya kadar numaralar vermekle yükümlü kılan "FIFA" kurallarına takılıyor; bu da Dünya Kupası veya Copa America'da 10 numaranın listenin dışında bırakılmasının imkânsız olduğu anlamına geliyor.









Arjantin, bazı hazırlık maçlarında 10 numarayı boş bırakabilir, ancak resmi uluslararası turnuvalara katıldığında bu numarayı oyuncularından birine vermek zorunda kalacak; bunu "Foot Mercato" sitesi aktardı.

Dolayısıyla, Messi'nin ayrılmasına rağmen 10 numaralı forma, 2030 Dünya Kupası ve Copa America'da Arjantin ile yeniden sahnede olacak ve başka bir oyuncu, uzun yıllar boyunca Arjantin futbol efsanesiyle özdeşleşen bu numarayı taşıma görevine başlayacak.