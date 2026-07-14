Arjantin maçı öncesinde İngilizler için sevindirici bir haber

İngiltere milli takımı, yarın Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile oynayacağı maç öncesinde, yıldız oyuncusu Declan Rice’ın iyileşmesiyle büyük bir moral kazandı.

Sky Sports, Rice'ın mide rahatsızlığından kurtulduğunu ve Arjantin maçında ilk 11'de yer almaya hazır olduğunu bildirdi.

Declan Rice, 10 gün önce Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından mide rahatsızlığı yaşamıştı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, o dönemde Rice’ın çeyrek finalde Norveç ile oynanacak maç öncesinde 3 gün boyunca yatak istirahati yapmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Meksika maçı öncesindeki antrenmanlarda Rice hazır görünüyordu, ancak İngiltere Futbol Federasyonu doktorları, Miami’deki sıcaklık ve nemin etkisinin 44 santigrat derecede oynamaya eşdeğer olması nedeniyle, Rice’ın Norveç karşısında sadece 45 dakika oynamasına izin vermeye karar vermişti.

Arsenal’in orta saha oyuncusu, uzatmaların ardından Norveç’i yendikleri maçın ardından gazetecilerin karşısına çıktığında yorgun görünüyordu; ancak Tuchel, maç sonrası basın toplantısında Rice’ın ilk yarı bittikten sonra oynamaya devam etmek istediğini açıkladı.

Tuchel, “Declan’ın zorlandığını biliyorduk. Ona belki bir sonraki su molasına kadar devam etmesi için yeşil ışık yaktık, ancak maç 120 dakikaya uzarsa ve Elliot Anderson sahada olmazsa, daha sonra oyuncu değişikliği konusunda sorun yaşayacağımızı düşündüm” dedi.

"Bu nedenle o anda Declan’ı oyundan çıkarmak gibi zor bir karar aldık ve bu kararın doğruluğu kanıtlandı, çünkü Elliot 120 dakikanın tamamını oynayabildi; aksi takdirde bir sorunla karşı karşıya kalırdık" diye ekledi.

Bilgilere göre Rice artık tamamen iyileşti ve dün Pazartesi günü Kansas City’de düzenlenen kapalı antrenmana normal bir şekilde katıldı; bu, Norveç’i yendikten sonraki ilk tam antrenmandı.

Dünya Kupası şampiyonu karşısında ilk 11’de yer alıp alamayacağına dair artık hiçbir şüphe kalmadı.