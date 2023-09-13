Arjantin, Lionel Messi engeline rağmen kazandı

Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'yı Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico ve Nico Gonzalez'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Fernandez, Tagliafico ve Gonzalez fileleri sarstı

Bolivya sahada 10 kişiydi

Arjantin, Lionel Messi olmadan sahadaydı

NE OLDU? Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya karşısına Lionel Messi olmadan çıktı. Yine de Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico ve Nico Gonzalez'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. Bolivya, 39. dakikada Roberto Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

BÜYÜK RESİM: Bu sonuçla Arjantin, Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu'nda 2'de 2 yaptı. Bolivya ise henüz puanla tanışamadı.

MAÇTAN ÜÇ FOTOĞRAF:

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Getty

SIRADA NE VAR? Messi ve diğer futbolcular kulüplerine dönerken Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 13 Ekim'de Paraguay'ya karşı oynayacakları maç için hazırlık yapacak.

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