Arjantin, Lionel Messi engeline rağmen kazandı

- Fernandez, Tagliafico ve Gonzalez fileleri sarstı
- Bolivya sahada 10 kişiydi
- Arjantin, Lionel Messi olmadan sahadaydı
NE OLDU? Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya karşısına Lionel Messi olmadan çıktı. Yine de Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico ve Nico Gonzalez'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. Bolivya, 39. dakikada Roberto Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
BÜYÜK RESİM: Bu sonuçla Arjantin, Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu'nda 2'de 2 yaptı. Bolivya ise henüz puanla tanışamadı.
MAÇTAN ÜÇ FOTOĞRAF:
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SIRADA NE VAR? Messi ve diğer futbolcular kulüplerine dönerken Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 13 Ekim'de Paraguay'ya karşı oynayacakları maç için hazırlık yapacak.
MAÇ PUANI (BEŞ ÜZERİNDEN): ⭐⭐⭐