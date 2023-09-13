Arjantin, Lionel Messi engeline rağmen kazandı

İdil Erin Tetik
Enzo Fernandez Argentina 2023Getty
ArjantinBolivya vs ArjantinBolivyaDünya Kupası Güney Amerika ElemeleriL. Messi

Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'yı Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico ve Nico Gonzalez'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

  • Fernandez, Tagliafico ve Gonzalez fileleri sarstı
  • Bolivya sahada 10 kişiydi
  • Arjantin, Lionel Messi olmadan sahadaydı

NE OLDU? Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya karşısına Lionel Messi olmadan çıktı. Yine de Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico ve Nico Gonzalez'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. Bolivya, 39. dakikada Roberto Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

BÜYÜK RESİM: Bu sonuçla Arjantin, Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu'nda 2'de 2 yaptı. Bolivya ise henüz puanla tanışamadı.

MAÇTAN ÜÇ FOTOĞRAF:

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Enzo Fernandez Bolivia Argentina 2023Getty

Argentina celebrate Bolivia 2023Getty

Angel Di Maria Bolivia Argentina 2023Getty

SIRADA NE VAR? Messi ve diğer futbolcular kulüplerine dönerken Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 13 Ekim'de Paraguay'ya karşı oynayacakları maç için hazırlık yapacak.

MAÇ PUANI (BEŞ ÜZERİNDEN):

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