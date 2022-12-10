Arjantinli süperstar, Hollanda maçının ardından son derece gergin bir görüntü çizdi.

NE OLDU? Messi, Hollanda ile oynadıkları Dünya Kupası son sekiz maçının ardından İspanyol hakem ve FIFA hakkında pek de iyi olmayan ifadeler kullandı.

Arjantinli yıldız, Mateu Lahoz'un büyük bir sahnede maç yönetmek için biçilmiş bir kaftan olmadığını söyledi.

Lahoz, mücadelede 18 sarı kart gösterdi ve Hollandalı defans oyuncusu Denzel Dumfries'e son düdükten sonra kırmızı kart verdi.

NE DEDİLER: Maçtan sonra gazetecilere konuşan Messi, "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü dürüst değilsiniz.

"Konuşursam her şey değişir ve size yaptırım uygularlar. FIFA bunu düşünmeli, ama yapamazlar.

"Bu tür durumlar için iyi bir hakem gereklidir, göreve hazır olmayan bir hakem koymamalılar" diyerek maçın hakemini eleştirdi.

BÜYÜK RESİM: Bu arada, Hollanda bir Dünya Kupası maçında en fazla sarı kart görme rekorunu da yakaladı.

2006 Dünya Kupası'nda 'Nürnberg Savaşı' olarak adlandırılan Portekiz-Hollanda arasında oynanan son 16 turu maçında 16 kart görmüşlerdi.

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