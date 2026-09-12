Arjantin'in Fas ile karşılaşmayı reddetme nedeni ortaya çıktı

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun, Fas ile Arjantin'i Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya getirecek bir hazırlık maçı planlama girişimleri, geçtiğimiz dönemde iki taraf arasındaki müzakerelerin ilerlemesine rağmen, önerilen karşılaşma tarihi konusunda nihai bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle sekteye uğradı.

Arjantinli gazeteci Veronica Brunati, müzakerelerin ileri aşamalara ulaştığını, ancak Arjantin Futbol Federasyonu'nun sonunda maçı oynamama kararı aldığını ve yaklaşan hazırlık maçlarını Arjantin topraklarında düzenlemeyi tercih ettiğini açıkladı.

Brunati, kararın Arjantin Federasyonu'nun yerel taraftarlara milli takımı takip etme ve oyuncularını kendi sahalarında kutlama fırsatı verme arzusundan kaynaklandığını belirtti; reddedilmenin mali teklifin değeriyle bir ilgisi olmadığını ve Fas milli takımına ilişkin herhangi bir teknik değerlendirmeyle bağlantılı olmadığını vurguladı.

Aynı kaynağa göre, Arjantin tarafının kararı, uluslararası programını yeniden düzenlemeye yönelik kendi stratejisiyle bağlantılı olup, bu durum ekim arası döneminde Rabat'ta bir maç oynanmasını şu an için mümkün kılmadı.

Fas Kraliyet Federasyonu, Fas'ın yaklaşan resmi turnuvalara hazırlık planı çerçevesinde birinci sınıf milli takımlara karşı güçlü hazırlık maçları programlama konusundaki kararlılığı doğrultusunda, beklenen karşılaşmaya bir alternatif bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyon, Fas milli takımına hedeflerine yakışan güçlü bir sınav sağlamak ve oyuncularına resmi müsabakalara dönmeden önce üst düzey bir rakiple mücadele imkânı vermek amacıyla halihazırda çeşitli alternatif seçenekleri değerlendiriyor.