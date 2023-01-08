Carlos Tevez, 2022 Dünya Kupası'nı yakından takip etmediğini ancak çocuklarının Messi'yi izlemeyi sevdiğini söyledi.

Tevez, Dünya Kupası'nda Fransa'yı izledi

Ancak turnuvayı yakından takip etmedi

Yine de Messi'yi tebrik ediyor

NE OLDU? Arjantin, 36 yıllık bekleyişinin ardından Dünya Kupası'nı Fransa ile oynadığı finalde kaldırdı. Arjantinli eski yıldız Carlos Tevez, turnuva boyunca Didier Deschamps'ın ekibini izlemekten keyif aldığını ancak Dünya Kupası'nı yakından takip etmediğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Radio Mitre'ye konuşan Tevez şunları söyledi: "Katar'daki Dünya Kupası'nı yakından tekip etmedim ama Fransa'yı izledim çünkü sevdiğim bir takım. Messi'yi henüz tebrik etmedim ama çocuklarımın onun gollerine sevinmesi beni mutlu ediyor."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty

LIONEL MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin kaptanı, Fransa'ya geri döndü ve 11 Ocak'ta Ligue 1'de Angers ile karşılaşacak.