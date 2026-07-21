Arjantin Milli Takımı oyuncularının Dünya Kupası töreni sırasındaki davranışı geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı; oyuncuların büyük bölümünün İspanya Milli Takımı'nın kupayı kaldırdığı anda sırtlarını dönmesi birçok kişi tarafından sportmenlikten yoksun bir tavır olarak değerlendirildi. Bazıları oyuncuların tribünlerdeki taraftarlarını selamladığını düşünürken, bazıları ise bu hareketin bilinçli olduğunda ısrar ediyor.

Bu tartışmanın ortasında, kuralı bozan tek bir istisna öne çıktı; José Manuel López, takım arkadaşlarının izlediği yolu takip etmeyi reddederek kalıp kaptan Rodrigo Hernández'in kupayı kaldırışını izlemeyi tercih etti. Bu tavrıyla kazanan takıma ve sportmenliğe büyük saygı gösterdi.

Bu tavrın ardından, İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığına göre, Arjantinli forvetin kişisel hesaplarına dünyanın dört bir yanından, özellikle de Brezilya'dan övgü ve tebrik mesajları yağdı. Öne çıkan yorumlar arasında şunlar yer aldı: "Yüksek sportmenliğin için tebrikler", "Saygı ve alçakgönüllülük, kibirden çok daha fazla insan sevgisi kazandırır" ve "Olgunluk ve spora saygı gösteren tek kişi sendin, sen Arjantin halkının aydınlık yüzünü temsil ediyorsun".

López, Avrupa futbol çevrelerinde pek tanınan bir isim olmasa da teknik direktör Lionel Scaloni tarafından "Tango" kadrosuna çağrılması, Arjantin basınının büyük ilgiyle ele aldığı Dünya Kupası sürprizlerinden biri oldu.

Buna karşılık López, Brezilya futbolunda geniş bir üne sahip; Arjantin kulübü Lanús'tan gelerek 2022 yılından bu yana Palmeiras forması giyiyor ve geçen sezon takımıyla birlikte gol kralı oldu. Genç forvet turnuva boyunca İsviçre maçında forma giydi ve takım arkadaşı Julián Álvarez'in attığı muhteşem golün hazırlanmasına etkin bir şekilde katkıda bulundu.