Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşılıksız tek golle kaybetmelerinin ardından, milli takım oyuncularının ülkeye döndükten sonra herhangi bir kutlama yapmama kararı aldığını açıkladı.

Milei, LN+ kanalına verdiği röportajda, Arjantin milli takımı oyuncularına altı farklı kutlama düzenleme seçeneği sunulduğunu, ancak final maçını kaybetmenin verdiği üzüntü nedeniyle kutlama yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Arjantinli Devlet Başkanı şunları söyledi: "Oyunculara altı farklı kutlama düzenleme seçeneği sunuldu. Ancak açıkça görülüyor ki, final maçını kazanamamalarının onlara yaşattığı üzüntü nedeniyle herhangi bir kutlama yapmama kararı aldılar."

Milei, geçtiğimiz günlerde Arjantin milli takımına, kupayı kazanmaları halinde yürütme organının merkezi olan "Casa Rosada" başkanlık sarayında kutlama yapma teklifinde bulunmuştu. Pazar günkü mağlubiyetin ardından ise futbolcuların Dünya Kupası ikinciliğini taraftarlarla birlikte kutlayabilmeleri için ülkede resmi tatil ilan etmeyi teklif etti; ancak sonunda bu gerçekleşmeyecek.

Lionel Messi ve diğer bazı oyuncuların pazartesi günü Arjantin milli takımı kafilesinin geri kalanıyla birlikte dönmeme kararı hakkında sorulduğunda Milei, "oyuncuların aldığı karara saygı gösterilmesi" gerektiğini belirtti ve özellikle Messi hakkında şunları söyledi: "Bunun onun için rahat hissettiği bir an olduğunu düşünmüyorum, bu da göz önünde bulundurulmalı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Messi'ye, sahada sunduğu tüm o muhteşem şeyler için teşekkür edeceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Futbolu seven bizler için bunu anlatacak kelimeler yok." Aynı zamanda Messi'yi "tüm zamanların en iyi oyuncusu" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Milei, Dünya Kupası'nda ikinci olmayı "muazzam bir başarı" olarak değerlendirerek, Arjantin milli takımı oyuncularının "turnuva boyunca her zaman dengeli tavırlar sergilediklerini ve dengeli davrandıklarını, hatta bazı maçlarda hakemlerin Arjantin milli takımına karşı doğru olmayan tutumlar sergilediği anlarda bile son derece dengeli ve düzenli bir şekilde karşılık verdiklerini ve her zaman sona kadar mücadele etmeleriyle öne çıktıklarını" övdü.

Milei, Arjantin milli takımının İspanya karşısındaki mağlubiyetini analiz ederek şunları söyledi: "Pazar günü maç bizim için son derece zordu, buna rağmen maçın gidişatı Arjantin'in hiç lehine olmamasına karşın, Arjantin son dakikalarda beraberliği yakalayabilirdi." İspanya milli takımını ise "muazzam bir rakip" olarak nitelendirdi.

Arjantin milli takımı futbolcularının bir kısmı ve teknik ekip üyeleri pazartesi günü Arjantin'e döndü ve burada Arjantin ordusuna bağlı Grenadier muhafız bandosunun çaldığı ünlü tezahürat şarkısı "Muchachos" eşliğinde karşılandılar.