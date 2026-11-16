Arjantin'de skandal: Messi itibarını korumak için mücadele ediyor

Lionel Messi'nin, Arjantin Futbol Federasyonu'nu sarsan fırtınadan uzak durmaya karar verdiği görülüyor. Yıldız futbolcunun federasyon başkanı Claudio "Chiqui" Tapia ile ilişkisi, dünyanın en başarılı futbol kurumlarından birinin üzerine gölge düşürme tehlikesi taşıyan mali şüpheler ve yargı soruşturmaları ortasında gerçek bir krize dönüştü.

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Arjantin'in ünlü gazetesi Clarín, gazeteci Nicolás Wiñazki imzalı bir haberinde Messi ile Arjantin Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetimi arasındaki kişisel ve ticari ilişkinin çöktüğünü ortaya koydu. Habere göre Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı, uzun yıllardır bağlı olduğu kurumun pek çok soru işareti doğuran skandallar ve şüphelerle kuşatılmasının ardından imajını ve itibarını korumak için adımlar atmaya hazırlanıyor.

Habere göre anlaşmazlık kişisel farklılıkların sınırını aştı ve önümüzdeki haftalarda hukuki süreçlere dönüşebilir. Messi, Arjantin Futbol Federasyonu'nun ve yöneticilerinin adını, görüntülerini ve tanıtım materyallerini ticari kazanç amacıyla kullanmasını engellemeye yönelik bir hukuki ihtarname hazırlatmak için uzmanlardan destek aldı.

Mali şüpheler Messi'nin federasyonla ilişkisini tehdit ediyor

İki taraf arasındaki ilişkinin çökmesi, Arjantin Futbol Federasyonu'ndaki para yönetimine ilişkin şüphelerin gün yüzüne çıkmasıyla bağlantılı. Bu şüpheler özellikle federasyon başkanı Claudio Tapia ve sayman Pablo Toviggino'nun çevresinde yoğunlaşıyor.

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Gündemdeki iddialar, Arjantin kulüplerine aktarılması gereken büyük meblağların nihai olarak nereye gittiğini gizlemek amacıyla yurt dışında kurulmuş bir şirketler ağının varlığına işaret ediyor.

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Clarín'in aktardığı, Messi ailesine yakın kaynaklara göre oyuncu, imajının bu şüphelerin hiçbiriyle ilişkilendirilmesini istemiyor. Zira Messi uzun yıllar boyunca yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, yeşil sahaların dışındaki imajı ve tutumuyla da dünya çapında olağanüstü bir konum inşa etti.

Kriz bir anda ortaya çıkmış değil. Habere göre Messi ailesi, Arjantin Futbol Federasyonu'nun kendileriyle koordinasyon sağlamadan aldığı kararlar nedeniyle uluslararası sponsorlarla yaşanan çeşitli ticari krizlerin yükünü üstlenmek zorunda kaldı.

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Bu olayların en dikkat çekenlerinden biri, Tapia'nın federasyonun sponsoru olan Arjantinli bir markaya, son Dünya Kupası sırasında büyük bir reklam kampanyasında Messi'nin görüntüsünü kullanma izni vermesiydi. Oysa oyuncunun rakip bir Amerikan markasıyla reklam sözleşmesi bulunuyordu.

Bu adım Messi ailesini zor durumda bıraktı. Aile, kendileriyle önceden koordinasyon sağlanmadan Messi'nin görüntüsünün rakip bir markanın reklam kampanyasında kullanılması konusunda uluslararası sponsorlarına açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Efsanenin adının istismar edilmesine karşı hukuki ihtar

Gazetenin ortaya koyduğuna göre Messi, Arjantin Futbol Federasyonu'na resmi ihtarname şeklinde gönderilebilecek bir hukuki belge hazırlatmak için uzmanlardan destek aldı. Bu belgeyle Tapia ve diğer yöneticilerden, adının, görüntülerinin ve görsel-işitsel materyallerinin her türlü ticari ya da tanıtım faaliyetinde kullanılmasına derhal son vermeleri talep ediliyor.

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Clarín'in görüştüğü kaynaklar, belgenin gönderilme zamanlaması konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. Bazı kaynaklar belgenin federasyona çoktan ulaştığını öne sürerken, diğerleri metnin tamamlandığını ve gönderilmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Her halükârda böyle bir adımın hazırlanmış olması bile, uzun yıllar boyunca müttefik olan Messi ile federasyonun mevcut yönetimi arasındaki gerginliğin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

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Messi'nin Benin karşısında Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği maç da bu anlaşmazlıklardan bağımsız kalmadı. Karşılaşma, gergin bir atmosfere ve geniş çaplı eleştirilere yol açan organizasyon hatalarına sahne oldu.

Federasyon, Arjantin kaptanının veda maçını Monumental Stadı'nda Benin Milli Takımı karşısında düzenledi. Habere göre karşılaşma, etkinliğin önemine yakışır bir seviyeye ulaşamadı. Haberde ses, ışık ve eşlik eden gösterilerde sorunlar yaşandığı belirtilirken, drone gösterisinin Messi'yi topa sağ ayağıyla vururken resmettiği vurgulandı. Oysa Messi solak bir oyuncu!

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Federasyon bazı organizasyon eksikliklerinin sorumluluğunu River Plate'e yüklemeye çalışınca kulüp yetkilileri bu iddiayı yalanladı. Messi ise o sırada kendisine fahri üyelik veren kulüp başkanı Stéfano Di Carlo ile bir araya gelmiş, milli takımla giydiği son formayı da müzesinde sergilenmesi için kulübe hediye etmişti.

Messi ya da Tapia bu gelişmelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Clarín'in ortaya koydukları, iki tarafı uzun yıllar boyunca bir araya getiren ilişkinin son derece karmaşık bir aşamaya geldiğini ve Arjantin kaptanının, federasyonu kuşatan skandalların olası yansımalarına karşı adını ve imajını korumak için adımlar atmaya hazır olduğunu gösteriyor.