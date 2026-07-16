Arjantin Cumhurbaşkanı: Dünya Kupası finalinde şans getirme ritüellerimden vazgeçmeyeceğim

Bir batıl inanç nedeniyle Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, önümüzdeki Pazar günü ABD’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline katılmamaya karar verdi ve maçı ikametgahından izlemeyi tercih etti.

Milli, bugün Perşembe günü “El Observador” radyosuna verdiği röportajda, turnuva boyunca yaptığı gibi Arjantin milli takımının maçlarını Olivos’taki cumhurbaşkanlığı konutu’ndan izlemeyi şans getirici bulduğu ritüelinden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini söyledi.

Arjantin Cumhurbaşkanı, ülkesinin de yer aldığı 2026 Dünya Kupası finaline katılmama kararını gerekçelendirerek şunları ekledi: “Tıpkı ilk gün yaptığım gibi, maçları Olivos’tan izlemeye devam edeceğim.”

Kendi milli takımının maçına katılmama kararının bir batıl inançtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı doğrudan sorulduğunda ise net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi.

Mili, ritüelinin ayrıntılarını açıklayarak maçlar sırasında şans tılsımı olarak devlet enerji şirketi YPF’ye ait bir ceket giydiğini belirtti ve şöyle dedi: “İsviçre maçı günü çok sıcak hissettim; ceketi çıkarır çıkarmaz kalesimize bir gol attılar, ben de onu tekrar giydim ve o günden beri çıkarmadım.”

Milli’nin kararı, İspanya’nın tutumunun tam tersidir. Madrid’deki Kraliyet Sarayı, dün Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kral VI. Felipe’nin, Kraliçe Letizia ve kızları Prenses Leonor ile Infanta Sofia eşliğinde, New York Metropol Bölgesi’ndeki East Rutherford’daki MetLife Stadyumu’nda oynanacak final maçına katılarak tarihi finalde İspanya milli takımını destekleyeceğini doğruladı.