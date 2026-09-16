Cristiano Ronaldo, Nassr ile AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki serüvenine, Hazza bin Zayed Stadı'nda Al Ain karşısında alınan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle başladı. Bu sonuç, Portekizli forvetin Ocak 2023'te Suudi futboluna transfer olmasından bu yana aldığı en ağır mağlubiyet oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi güçlü bir performansla maça damga vurdu. Hüseyin Rahimi 25. dakikada golü buldu ve oyunun bir saati aştığı anlarda ikinci golü de ekledi. Ardından kardeşi Süfyan Rahimi, bitime 18 dakika kala üçüncü golü kaydetti; Georgios Giakumakis ise Süfyan Rahimi'nin hazırlayıcı pasının ardından 85. dakikada dörtlüğü tamamladı.

Nassr'ın tüm yıldızlarının maçta forma giymesine rağmen, Suudi ekibi iki kez Asya şampiyonu olan Al Ain'in kalesinde gerçek bir tehlike oluşturamadı.

41 yaşındaki Ronaldo, kariyerindeki 980. golünü kaydetmek için hâlâ arayışını sürdürüyor. Portekizli yıldız, son dakikalarda bir serbest vuruştan fırsat yakaladı, ancak Al Ain kalecisi Halid İsa şutu kolaylıkla kurtardı.

Nassr'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, maçın ardından tüm sorumluluğu üstlenerek şöyle konuştu: "Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptı, onlara hiçbir sorumluluk yüklemiyorum. Sorumluluk bana ait."

Teknik adam, takımının genel performansına dair sert bir değerlendirme de yaparak, "Nassr bir bütün olarak kötüydü." dedi.

Bu yenilgi, son dört maçında tüm kulvarlarda yalnızca bir galibiyet elde edebilen Suudi Ligi şampiyonunun sıkıntılarını daha da artırdı.

Bu, Ronaldo'nun Ağustos 2022'den bu yana aldığı en kötü yenilgi. O dönem forma giydiği Manchester United, Premier Lig'de "Arılar" lakaplı takımın sahasında Brentford karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet almıştı.

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