Arda Turan’dan sosyal medya eleştirisi
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AA
Sakatlığı ve hastalığı nedeniyle yaklaşık 67 gündür formasından uzak kalan Arda Turan, Darıca Gençlerbirliği maçıyla sahalara döndü. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, Türkiye Kupası’nın 5. turunda oynanan mücadeleye ilk 11’de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmanın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, kendisine gelen bir yoruma tepki gösterdi. Paylaşımının altına "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun" yorumunu yapan kullanıcıya serzenişte bulunan Arda, şu cevabı verdi:
“Kupa maçına bile konuşuruz olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık, yandık bu sosyal medyayla he…”
Arda’nın yorumu, hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.