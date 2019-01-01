Arda Turan ve Epureanu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek

Medipol Başakşehir'de zorlu Beşiktaş deplasmanı öncesi sakatlıklar can sıkıyor.

'in 28. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan 'e iki yıldızından kötü haber var.

Şampiyonluk yarışını istikrarlı bir şekilde sürdüren Başakşehir, zorlu Beşiktaş maçına hazırlanıyor. Ancak Arda Turan ve Alexandru Epureanu'nın sakatlığı camiayı endişelendiriyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın beklentisi iki yıldızın da bu maça yetişmesi yönündeydi. Ancak kötü haber geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Başakşehir'de Beşiktaş maçı kadrosuna Arda Turan ve Epureanu alınmayacak. İki yıldızın yokluğunda sol kanatta Elia, stoperde ise yine Mahmut - Attamah’ın forma giymesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir, 13 Nisan Cumartesi saat 19:00'da Beşiktaş deplasmanında üç puan arayacak.