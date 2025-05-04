Arda Turan sürpriz bir takımın başına geçiyor

Eyüpspor ile başarılı performanslara imza atan Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerini Ukrayna'da sürdüreceği söyleniyor.

Arda Turan, 2023 Nisan'dan bu yana Eyüpspor'u çalıştırıyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı

Şimdi sırada yeni bir meydan okuma var

NE OLDU? Nisan 2023'te Eyüpspor'un başına geçerek teknik direktörlük kariyerini başlatan Arda Turan yeni kulübüyle bir sonraki sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e yükselmişti. Bu süreçte Eyüpspor'la başarılı bir grafik çizen Arda Turan, Süper Lig'de şimdilerde 6. sırada yer alıyor ve ligi ilk dört sırada tamamlamak için mücadele ediyor. Ancak Arda Turan için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BÜYÜK RESİM: Arda Turan, Eyüpspor'da başladığı teknik direktörlük kariyerini yurt dışında sürdürmeye hazırlanıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk ile görüşen Arda Turan, Ukrayna ekibiyle anlaşmaya yakın. Arda Turan ile Ukrayna ekibinin yetkilileri Londra'da bir araya geldi ve resmi görüşme yapıldı. Olumlu geçen görüşme sonrası Arda Turan ile Shakhtar Donetsk için yeşil ışık yandı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Eyüpspor ile toplam 80 maça çıkan Arda Turan bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 22 yenilgi ve 14 beraberlik alarak maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.

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SIRADA NE VAR? Eyüpspor, Süper Lig'deki bir sonraki maçını 4 Mayıs Pazar günü Samsunspor deplasmanında oynayacak. Arda Turan'ın öğrencileri ardından 10 Mayıs'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek ve bir sonraki hafta 18 Mayıs'ta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.