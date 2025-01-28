Arda Turan, Süper Lig devinin golcüsünü istiyor! 2 transferi ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un hocası olan Arda Turan, gözünü Trabzonspor'un oyuncusuna dikti.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Teknik direktör Arda Turan önderliğinde transfer listesi şekillenen İstanbul ekibinin 2 ana hedefi de ortaya çıktı.

Fanatik'ten Ethem Sündük'ün haberine göre; Eyüpspor, Trabzonspor’dan Umut Bozok ve Dinamo Zagreb'den kanat oyuncusu Arber Hoxha’yı transfer etmek istiyor. Arda Turan, bu iki oyuncunun transfer edilmesini özellikle yönetime iletti.

UMUT BOZOK HAMLESİ

Umut Bozok, Trabzonspor'da bekleneni bir türlü veremeyince formasını kaptırdı ve sezon sonu da tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bitiyor.

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AHMED KUTUCU'NUN ALTERNATİFİ

Arda Turan yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Eyüpspor'da transfer hedeflerinden bir diğeri de Dinamo Zagreb'de forma giyen 26 yaşındaki Arnavut sol kanat Arber Hoxha. Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu'nun alternatifi olarak görülen futbolcu için temaslar sürüyor.