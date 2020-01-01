Arda Turan, Rangers maçında yok

Galatasaray kaptanı Arda Turan, gribal enfeksiyon sebebiyle Rangers maçı kadrosuna alınmadı.

UEFA play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda ile karşılaşacak olan temsilcimiz 'da Arda Turan üzüntüsü yaşanıyor.

Sarı Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun İskoçya'ya gidecek kafilede yer almayacağını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafilemizde yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızı formayla 4 maçta görev yaptı.