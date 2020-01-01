Arda Turan, Rangers maçında yok
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda Rangers ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Arda Turan üzüntüsü yaşanıyor.
Sarı Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun İskoçya'ya gidecek kafilede yer almayacağını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafilemizde yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızı formayla 4 maçta görev yaptı.