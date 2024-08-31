Arda Turan, Premier Lig'in ünlü sağ bekini aldı

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Premier Lig'den sürpriz bir ismi kadroya katmak üzere.

Kieran Trippier, Türkiye'ye gelebilir

Arda Turan'ın Eyüpspor'u ile anlaştı

Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyordu

NE OLDU? Sports Digitale'in haberine göre, Newcastle United'ın sağ beki Kieran Trippier, Süper Lig'e transfer olmak üzere. Kieran Trippier, Eyüpspor ile anlaştı. Futbolcu Newcastle'dan yıllık kazancını almaya çalışıyor. Eyüpspor bu görüşmeleri bekliyor.

BÜYÜK RESİM: Yakın zamanda milli takımdan emekliliğini açıklayan Trippier, St. James' Park'taki sözleşmesinin son yılında. Daha önce The Athletic'de yer alan habere göre Trippier ile Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyordu.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Premier Lig'de yaz transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona erdi ancak Süper Lig'de 18 Eylül'e kadar devam edecek. İngiliz sağ bek önümüzdeki günlerde Newcastle ile para konusunda anlaşmayı umuyor.

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SIRADA NE VAR? İlk iki maçından dört puan toplamayı başaran Eddie Howe'un ekibi, Pazar günü Premier Lig'de Tottenham Hotspur'a konuk olacak.