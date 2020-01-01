Arda Turan: İnsanlara çok güvenmekle hata yapmışım

Arda Turan, geçmiş kariyeri ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten uzun süre yeniden 'a döneceği konuşulan ama bu transferi gerçekleşmeyen ve şu anda bonservisi 'da bulunan Arda Turan, Sözcü' ye konuştu.

Kendisi için, “Türk futbolunun en büyük markasıydı” yorumunu yapan Şenol Güneş'e dair, "Yaptıkları ve düşünceleri için teşekkür ediyorum," diyen Arda, "Ülkeme bir marka olarak hizmet ettim. Gerçekçi olmak lazım, şu an öyle değilim. Ama kariyerim bittiğinde bu markayı yeniden yaşatacağım. İnancım sonsuz. Bu yüzden gelecek için hazırlıklarıma şimdiden başladım" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda kendisi hakkında oluşan antipatinin nedenleriyle ilgili bir soruya ise, "Bir toplumda istediğinizi yapar, istediğinizi söyler ve başarılı olursanız, açıkçası bunlarla karşılaşmanız normal," diyen tecrübeli futbolcu, "Bunlara hazır olmanız lâzım. Ama duygusallığımdan dolayı bunlara hazır olamadım. Futbolculuk bir meslek ve 15 sene hep iyi oynayan çok az oyuncu var" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

"Çok açtım kalbimi ve evimi. İnsanlara çok güvendim," diyen 33 yaşındaki oyuncu, "Çok kolay ulaşılabilir oldum. Ama amacım hep yardımcı olmak, hep beraber olmak, güzellikleri beraber tatmaktı. Ama böyle değilmiş demek ki. Hata yapmışım. Pişman mıyım, hayır. Ağzımla kalbim arasında mesafe yoktur. Bedelini ödüyorum. Benim hikâyelerim hep tam. Bir yerini kesip anlatacağım hikâyelerim yok" yorumunu yaptı.

"Simeone gücümü doğru kullanmayı öğretti"

Fatih Terim'in kendisini tehlikeli bir silah hâline getirdiğini, Diego Simeone'nin ise kendisine savunma yapmayı öğrettiğini belirten Arda, “Simeone dünyanın en iyi savunma sistemini oynatabilen hoca. Bana da nerede nasıl durmam gerektiğini, en üst seviyedeki maçlarda nasıl pozisyon almam gerektiğini, gücümü doğru kullanmayı öğretti. En beğendiğim hocalar Terim, Simeone ve Luis Enrique" dedi.

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği ile ilgili bir soruya, "Benim kimseyle bir küslüğüm yok," diyen Arda, "Bu konuyla ilgili fikirlerimi hep söyledim. Yine tekrarlıyorum: Her şeyin hayırlısı olsun" cevabını verdi.

ile oynamanın nasıl bir şey olduğunu da yanıtlayan Arda, "Bence tarihin en iyi oyuncusu. Onunla oynamanın her saniyesi çok keyifli ve değerliydi. Kendisiyle aynı formayı giymek benim için büyük onurdu. Kariyerimde edindiğim en güzel tecrübelerden biri" dedi.

"Galatasaray olarak finalleri daha iyi oynarız"

Haziran ayında yeniden başlatılması planlanan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren tecrübeli oyuncu, “Bizim ligin hikâyesi son altı haftadır. Galatasaray, çok reaksiyon veren bir camia. ve Beşiktaş da öyledir mutlaka ama Galatasaray daha başka. Kendi camiam olarak söylüyorum; finalleri daha iyi oynarız. Fatih Hoca büyük etken. Buraları oynatmayı çok iyi bilen, tecrübeli, zekâsını kullanan bir isim. da büyük favori. etkili. Başakşehir güçlü takım olma yolunda. Sürpriz yapamaz diye bir şey yok" yorumunu yaptı.

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Arda, A Millî Takım için ise, “Muhteşem bir Millî Takım'ımız var. Enerjikler. Sempatileri çok yüksek. Bana ihtiyaçları olursa her zaman varım. Ama açıkçası bu konularla polemik olmak istemiyorum. Ama en üst seviye her zaman farklıdır. Tecrübe de önemlidir" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın en iyi 11'i

Son olarak futbol kariyerinde birlikte oynadığı oyunculardan en iyi 11 de yapan Arda, şu oyuncuları seçti: