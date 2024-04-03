Arda Turan'ın Süper Lig hayalleri ertelendi

Arda Turan'ın teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Eyüpspor, Adanaspor'a mağlup olarak Süper Lig hayallerini erteledi.

Arda Turan teknik direktörlük kariyerinin ilk ödülünü almak istiyor

Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilirdi

Ancak Adanaspor'a mağlup oldu

NE OLDU? Adanaspor'a 1. Lig'in 28. haftasında 1-0 mağlup olan Eyüpspor, Süper Lig'e yükselme hayallerini erteledi. Adana ekibini mağlup etseydi Arda Turan'ın ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig biletini alacaktı. Ancak bu hayaller bir sonraki maça kaldı. 28 hafta sonunda 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ligin zirvesinde yer alan Arda Turan'ın ekibi, bir sonraki maçta Altay ile karşı karşıya gelecek.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon ligin en fazla gol atan takımı olan Eyüpspor, rakip fileleri 64 kez sarsarken kalesinde 24 gol gördü. Eyüpspor’un en yakın takipçisi Göztepe ise 56 puanda kaldı.

DAHA FAZLASI: Teknik direktörlük kariyerine 14 Nisan 2023 tarihinde başlayan ve ilk tecrübesini de Eyüpspor başında geçiren Arda Turan, İstanbul temsilcisini adım adım Süper Lig'e taşıyor. Böylece teknik direktörlük kariyerindeki ilk başarısına imza atmak istiyor.

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SIRADA NE VAR? Eyüpspor kalan haftalarda sırasıyla Altay, Manisa FK, Boluspor, Şanlıurfaspor, Göztepe ve Erzurumspor'a karşı oynayacak.