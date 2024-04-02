Arda Turan'ın Eyüpspor'u için Süper Lig yolunda kritik maç!

Arda Turan'ın teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Eyüpspor için Süper Lig yolunda kritik maç yaklaştı.

Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyor

Arda Turan için kritik hafta

Hedef Adanaspor maçında bir ilki yaşamak

NE OLDU? Arda Turan'ın Eyüpspor'u 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek istiyor. Eyüpspor ligin 28'inci haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek ve kazanması halinde tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

BÜYÜK RESİM: Eyüpspor, 1. Lig'de 27 hafta sonunda 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. En yakın rakibi 2'nci sıradaki Göztepe'ye 10, 3'üncü sıradaki Sakaryaspor'a ise 17 puan fark atan Arda Turan'ın ekibi, bitime 6 hafta kala adım adım Süper Lig'e çıkma hedefiyle ilerliyor. Teknik direktörlük kariyerine 14 Nisan 2023 tarihinde başlayan ve ilk tecrübesini de Eyüpspor başında geçiren Arda Turan, İstanbul temsilcisini adım adım Süper Lig'e taşıyor. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarması durumunda teknik direktörlük kariyerindeki ilk başarısına imza atacak.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Eyüpspor, Adanaspor deplasmanından galibiyetle ayrıldığı takdirde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterecek. 1919 yılında kurulan Eyüpspor, 105 yıllık kulüp tarihinde daha önce Süper Lig'de sahne alamamıştı. 2020-21 sezonunda 2. Lig'de şampiyon olarak 37 yıl aranın ardından 1. Lig'e yükselen Arda Turan'ın ekibi, şimdi ise Süper Lig'e katılmaya çok yakın.

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SIRADA NE VAR? Eyüpspor 1. Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda 3 Nisan'da Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.