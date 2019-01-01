Arda Turan Galatasaray'a gitmek istiyor

'in performansından memnun olmadığı için 'ya göndermeyi planladığı Arda Turan için İspanya basınından da özel bir haber geldi.

Mundo Deportivo editörü Gabriel Sans'ın haberine göre Katalan ekibi Ardayı satarak mümkün olabilecek en az zararla oyuncunun maliyetinden kurtulmak istiyor. Ancak Arda Turan'ın biten piyasası nedeniyle Barcelona'nın milli oyuncudan para kazanması zor.

Sans'ın bir diğer iddiası ise Arda Turan'ın 'a gidip kariyerini orada bitirmek istemesi. Ancak sarı kırmızılılar da Katalan ekibiyle herhangi bir şekilde iletişime geçmedi.