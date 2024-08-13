Arda Turan, Fatih Terim'e benzetilmesini yorumladı: "Gururumu okşuyor"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan antrenmanlardaki davranışlarının Fatih Terim'e benzetilmesini yorumladı.

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Arda Turan: Yüzleşme belgeselinin galası yapıldı

Arda Turan, Fatih Terim'i yorumladı

NE OLDU? Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Yüzleşme" belgeselinin galası yapıldı. Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki galaya teknik direktör Fatih Terim de katıldı. Arda Turan teknik direktörlük kariyerinde antrenmanlardaki hareketlerinin Fatih Terim'e benzetilmesini yorumladı.

NE SÖYLENDİ? Arda Turan şunları söyledi: "Yeni Fatih Terim olabilmek çok zor, Türk futbol tarihindeki en başarılı teknik direktör. Tabii ki onu örnek alıyoruz, onun gibi olmayı çok isterim ama onun gibi olmak çok zor. Tavır olarak ona benzetilmek hoşuma gidiyor, gururumu okşuyor."

"İlk maçımda kırmızı kart gördüm, kırmızı kartımla da gurur duyuyorum. Hakaret etmedim sadece oyuncularımın hakkını korumak zorundaydım. Çok sakin Arda da ben olamam. Yeni Fatih Terim olabilmek çok zor, ama benzetilmek hoşuma gidiyor."

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DAHA FAZLASI: Fatih Terim ise Arda Turan hakkında şunları söyledi: "12 yaşından beri tanıyorum Arda'yı. Bu zaman dilimi içinde sevinçlerine, üzüntülerine, başarılarına ve sırlarına hakimim. Futbol külliyatı müthiş. Çok önemli takımlarda oynadı. Türkiye'nin en kariyerli futbolcularından. İlk yılında şampiyon olmak kolay değil. Onun adına çok mutluyum. Arda, Türk futboluna kısmetse en az 30-35 sene hizmet edecek yaşta."