Arda Turan: Fatih Terim aslan gibidir

TRT Spor'a konuşan Arda Turan, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'le konuştuğunu ve en kısa sürede iyileşeceğine inandığını söyledi.

Sözlerine tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Arda Turan "Futbol camiasından Fenerbahçeli kardeşlerimize, Abdurrahim (Albayrak) Abi ile sevgili eşine ve canım hocam Fatih Terim’e geçmiş olsun diyorum. Onun bizde yeri her zaman çok ayrıdır. İnşallah kısa sürede toparlayacaktır. O, aslan gibidir. Sonra birçok konuda olduğu gibi yine herkese örnek olacaktır. Sesini duyma fırsatım oldu. Gayet her zamanki gibiydi sesi. Aslan gibi. Aslan gibi de toparlayacaktır inşallah. Göksel (Gümüşdağ) Abi ile de konuştum. Hastanede kontrolleri yapılıyor. İnşallah iyi sonuçlar gelir. Ondan da iyi haberler bekliyorum" dedi.

'Çok çabuk tüketmeye mahkumuz'

Gelecek planı hakkında da konuşan Arda Turan, "Ben hala bu ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum. Kendime inanıyorum. Futbolu düşünebileceğim, sahaya konsantre olabileceğim bir ortam olursa başarılı olurum. Beden hala benim bedenim, hala oyun zekam var. Önümüzdeki sene her şeyin benim için iyi olacağını düşünüyorum. Allah sağlık versin. Çok çabuk tüketmeye ve unutmaya mahkumuz. Kendi nezdimde söylemiyorum. Türk futboluna, kulüplerine hizmet etmiş, ülkesini temsil etmiş insanlara özen gösterilmeli. Daha anlayışlı, paylaşımcı olursak iyi olur.. Bu zorlu günlerde birbirimizin kıymetini daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.