Arda Turan: En doğru yere gideceğim

Tecrübeli oyuncu katıldığı canlı yayında koronavirüs salgını ve transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'den ayrıldıktan sonra 'ya geri dönen Arda Turan, sezon sonu planları ve dünyada etkisini devam ettiren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında düşüncelerini paylaştı.

A Spor'da canlı olarak yayınlanan Son Sayfa programına konuk olan Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sabırlı olma zamanı"

Bugünler sabır günleri, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatlarını riske atıyorlar, hayatları pahasına çalışıyorlar. Ben demeden, biz diye hareket etme zamanımız. Sabırlı olma zamanı. Virüsü durdurabiliriz ama önce insanı durdurabilmeliyiz diyorlar. Doktorlarımızın dediğini yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle sağlığımıza kavuşalım. Bu halde futbolu düşünmek çok saçma. 6 aylığına bir yere gitsem eşim hamile, küçük bir oğlum var, ne yapardık diyoruz. Bu şerde de bir hayır vardır diye düşünüyoruz, inşallah öyle olur.

"En doğru yere gideceğiz"

Ben futbolu çok seven bir adamım. Şu anda kendi menajerime bile açıp, transfer döneminde ne yapacağız demeye utanırken sezon başında en doğru kararı verip, en doğru yere gideceğiz. İnşallah gönlümüzdeki yer olur.

"Neymar'ın olmadığı dönem en iyi olduğum dönemdi"

Birlikte oynadığım en iyi 11'de Courtois, Dani Alves, Pique, Godin, Luis Felipe, Iniesta, Koke, David Villa, Messi, Neymar ve Falcao olur. Teknik direktör olarak da Diego Simeone'yi tercih ederim. Bu oyuncular büyük oyuncular ama hepsinde gördüğüm en önemli kural, futbolun temellerine uymaları, işlerini ciddiye almaları, maçın önemine uygun davranmaları... Bana örnek oldukları, benim onlara örnek olduğum, birbirimize liderlik ettiğimiz zamanlar oldu. Açıkçası Neymar, Olimpiyat'tayken Barcelona'da oynadığım dönem en iyi dönemimdi. En etkili dönemim Hiddink dönemiyle, Fatih hocayla EURO 2016'ya gidişteki dönemimdi.