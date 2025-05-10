Arda Turan'dan sürpriz Shakhtar Donetsk açıklaması

Shakhtar Donetsk ile anlaştığı iddia edilen Arda Turan, Ukrayna'ya gideceği haberlerine yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'le anlaştığı iddia edilmişti

Genç teknik direktör haberleri yalanladı

Eyüpspor'la gelecek sezona hazırlandığını söyledi

NE OLDU? Marca Gazetesi, Arda Turan'ın gelecek sezon Shakhtar Donetsk'i çalıştıracağını iddia etmişti. Türk basınında da genç teknik direktörün Ukrayna devine gideceği yönünde iddialar vardı. Ancak Arda Turan, Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldukları maçın ardından dedikoduları yalanladı.

NE SÖYLENDİ? Arda Turan maçın ardından şunları söyledi: "Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz."

"Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz."

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Nisan 2023'te Eyüpspor'u devralan Turan o günden bu yana İstanbul ekibini çalıştırıyor. Arda Turan yönetiminde 2022-23 sezonunda 1. Lig'de play-off oynayan Eyüpspor bir sonraki sezon ligi adeta domine etmiş ve 75 puanla şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

İstanbul ekibi, Süper Lig'deki ilk sezonunda beklentilerin üstüne çıktı. Eyüpspor son haftalara girilirken Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürüyor.