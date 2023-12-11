Arda Turan, Eyüpspor'un Şanlıurfaspor ile oynadığı maçta tribünlerdeki Seçil Erzan tezahüratları üzerine adeta çılgına döndü.

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde lider Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Arda Turan'ın öğrencileri, Semih Karadeniz'in 6. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Eyüpspor, 25. dakikada takımın formda ismi Ahmed Kutucu ile farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0'lık skor ile gidildi.

İkinci yarıda da hız kesmediler

İstanbul ekibi, 62. dakikada Bruno'nun penaltı golüyle farkı üçe çıkarırken, karşılaşmanın son golü 70. dakikada Ampem'den geldi.

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Bu galibiyetle birlikte puanını 39'a yükselten lider Eyüpspor, ikinci sıradaki Kocaelispor ile 7 puanlık farkı korudu.

Arda Turan neden sinirlendi?

Eyüpspor taraftarları maç esnasında, Teknik Direktör Arda Turan ve futbol camiasından birçok isimle dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemelik olan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Arda Turan bunun üzerine tribünlere dönerek sinirli bir şekilde, "Nere gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." ifadelerini kullandı.