Arda Turan'dan Seçil Erzan isyanı: "Bu bir haksızlık!"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, yaklaşık 13 milyon dolar kaybettiği Seçil Erzan olayıyla ilgili konuştu.

Arda Turan, Seçil Erzan dosyası hakkında konuştu

Kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor

Ayrıca "geçmiş olsun" demeyenlere sitemli

NE OLDU? Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kendisinden yüksek karlı özel fon vaadiyle yaklaşık 13 milyon dolar para alıp dolandıran eski Denizbank müdürü Seçil Erzan hakkında konuştu. Arda Turan kendisine "geçmiş olsun" demeyenlere sitemlenirken Seçil Erzan'ı da korudu.

NE SÖYLENDİ? TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Arda Turan şunları söyledi: "Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben belaltı iddialardan rahatsızım."

DAHA FAZLASI: Arda Turan sözlerine şöyle devam etti: "Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı kibar olmak lazım. Sen para kaybetsen ben bir şeye ihtiyacın var mı, geçmiş olsun derim. Dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler. Bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım. Ama ricam, geçmiş olsun demek nezakettir."

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BÜYÜK RESİM: Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.