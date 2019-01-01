Arda Turan, Barcelona'ya dönecek mi?

Medipol Başakşehir'de bu sezon da beklentilerin altında kalan Arda Turan Barcelona'ya dönüyor.

Medipol formasıyla beklentilerin altında kalan Arda Turan, 'ya geri dönüyor.

İspanya'da yayın yapan Sport'un internet sitesinde yer alan habere göre Medipol Başakşehir, bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın takımda kalmasına sıcak bakmıyor.

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Haberde Barcelona'ya geri dönecek olan milli futbolcu ile ve 'in ilgilendiği öne sürülürken maaş yükünden kurtulmak isteyen İspanyol ekibinin transferde zorluk çıkarmayağı ifade edildi.

2018-19 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla toplam 16 maça çıkabilen tecrübeli futbolcu gol atamazken 2 asistle sezonu tamamladı.