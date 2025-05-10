Arda Turan adım adım Shakhtar Donetsk yolunda

Eyüpspor ile dikkat çekici bir performans ortaya koyan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'in başına geçmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor ile başarılı bir dönem geçiren Arda Turan teknik direktörlük kariyerini yurt dışına taşıyor.

Marca Gazetesi, bir süredir genç teknik direktörle ilgilenen Shakhtar Donetsk'in bu hamlede sona yaklaştığını yazdı. Arda Turan gelecek sezon Ukrayna devini çalıştırabilir. Arda Turan'ın kısa ve dikkat çekici teknik direktörlük kariyeri 2022 yazında efsanesi olduğu Galatasaray formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan bir sonraki yıl Nisan ayında teknik direktörlüğe atıldı.

Nisan 2023'te Eyüpspor'u devralan Turan o günden bu yana İstanbul ekibini çalıştırıyor. Arda Turan yönetiminde 2022-23 sezonunda 1. Lig'de play-off oynayan Eyüpspor bir sonraki sezon ligi adeta domine etmiş ve 75 puanla şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

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İstanbul ekibi, Süper Lig'deki ilk sezonunda beklentilerin üstüne çıktı. Eyüpspor son haftalara girilirken Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürüyor.

Arda Turan için sırada ne var?

Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından biri olan Arda Turan, Atletico Madrid'de tüm Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve ardından da Barcelona'nın yolunu tutmuştu. Turan'ın futbolculuğu gibi antrenörlük kariyeri de yurt dışındaki kulüplerin ilgisini kısa sürede çekti.

Avrupa kupalarının gediklilerinden biri olan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Turan yönetiminde yeniden özlediği günlere dönmek istiyor. Teknik direktör olarak büyük liglerde ve dev kulüplerde çalışma hayali olan Arda Turan için Shakhtar Donetsk önemli bir basamak olabilir.

Arda Turan'ın Shakhtar'a imza atması durumunda gelecek sezon Avrupa kupalarında boy göstereceğini de hatırlatmakta fayda var.