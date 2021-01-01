"Arda Kızıldağ sezon sonunda Beşiktaş'a gidecek"

Gençlerbirliği eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, siyah-beyazlıların sezon sonunda 22 yaşındaki stoperi renklerine bağlayabileceğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi koruyan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği stoperi Arda Kızıldağ ile ilgilendiği ortaya çıktı.

İddiaların sahibi ise başkent ekibinin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan.

Ne söylendi?

Gençlerbirliği'nde 14 Kasım'da devraldığı görevi şubat ayında bırakan Mustafa Kaplan, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki hoca, Arda Kızıldağ'a Beşiktaş'ın talip olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Arda Kızıldağ'ı Beşiktaş çok istiyor. Sezon sonunda da yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek.

"Arda'yı devre arasında Galatasaray da istedi."

Arda Kızıldağ kimdir?

22 yaşındaki stoper, Gençlerbirliği altyapısından çıktı. Başkent ekibinin U19 ve U21 takımlarında oynayan Arda Kızıldağ, daha sonra A takıma yükseldi ve önce 2017'de, sonra da 2018'de üst üste iki sezon Hacettepe'ye kiralandı.

2019'da Gençlerbirliği'ne geri dönen genç stoper, ilk 11'in kalıcı isimlerinden olmayı başardı.

Arda, siyah-kırmızılı takım ile toplamda 31 maça çıkarken bu sezon ise 26 kez başkent temsilcisinin formasını giydi.

Editör yorumu

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek. Bu sezon oldukça iyi bir performans sergiliyor fakat kulüplerin pandemide ekonomik anlamda olumsuz etkilendiğini göz önünde bulundurursak, maaşların bu seviyelerde kalamayacağı ortada.

Bu yüzden üç büyükler, Arda Kızıldağ gibi yerli, bütçeye uygun ve gelişime açık oyuncuları transfer edip, maaş bütçesinde küçülmeye gitmek zorunda kalabilir.

Arda Kızıldağ'ın da önümüzdeki sezon sözleşmesi sona eriyor. Bu yüzden Gençlerbirliği, revaçta olan oyuncuyu elden çıkarıp en azından cüzi bir miktar bonservis ücreti kazanmak isteyecektir.

Beşiktaş için ideal bir seçim olabilir.