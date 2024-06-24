A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşananlar ortaya çıktı.

Türkiye'nin EURO 2024'te oynadığı Portekiz maçında Arda Güler’in yokluğu konuşulurken, ay-yıldızlı teknik ekibin onu korumak istediği ortaya çıktı.

Montella’nın, 'Yorgun' ifadesi üzerinden yorum yaptığı Arda’nın sadece bitkin olmadığı, kasığında küçük bir sakatlık olduğu öğrenildi.

Detaylar neler?

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; maç günü çekilen MR’ı temiz çıksa da İtalyan teknik adam, sezon başında Real Madrid’de zor günler yaşayan oyuncusu hakkında 'sürekli sakat' algısı yaratılmaması için bu yola başvurdu. Çünkü Arda’ya daha fazla ihtiyacı olacaktı.

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En iyi üçüncülük için

Bu düşünce içerisinde Arda’nın yerine Yunus Akgün’ü tercih eden ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, karşılaşma 3-0’a geldikten sonra birçok oyuncusunu ısınmaya gönderdi.

Arda Güler’in oyuna girmek istemesi ve en iyi üçüncülük için averajın önemli olması sebebiyle Montella maç öncesi planında değişikliğe gitti.

Milli Takım çalıştırıcısı, 2-0’iken maçı çevirme ihtimalini düşünerek bile oyuna almadığı Arda’yı, “Belki bir gol atar” diye düşünerek sahaya sürdü. Bu da doğal olarak eleştiri konusu oldu.