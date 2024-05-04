Real Madrid - Cadiz maçı öncesinde Valdebebas'ta sürpriz bir Arda Güler gelişmesi yaşandı.

Real Madrid'in Cadiz ile oynayacağı maç öncesi antrenmanda Arda Güler ve Luka Modric şov vardı.

Fanatik'in haberine göre; takımı çok yakından takip eden Defensa Central, Modric'in asistinde Arda'nın gol attığını ve Ancelotti'nin idmanı durdurup ikiliyi tebrik ettiğini yazdı. İşte haberde yer alan ifadeler:

'Ortalığı karıştırdılar'

"Arda Güler ve Luka Modric, Valdebebas'ta ortalığı karıştırdı! Carlo Ancelotti antrenmanı durdurdu ve onları işaret etti. Türk oyuncu tüm yeteneğini göstermeye devam ediyor.

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"Arda Güler, cuma günkü antrenmanın son saatlerinde Luka Modric'le birlikte Valdebebas antrenman sahasındaki patlamasını sürdürdü.

İkili, şimdiden ortalığı karıştırmaya başladı. Öyle ki Real Madrid kameraları bile bu iki oyuncunun Santiago Bernabeu'da Cádiz'e karşı ilk 11'de sahaya çıkmalarından saatler önce onlara ısınmaya başladı.

"Carlo Ancelotti'nin Valdebebas antrenman sahasında yaptığı çalışmalar meyvelerini veriyor. Her şey Carlo Ancelotti'nin yarın Cádiz'e karşı oynanacak maçta onları bir araya getirme planlarıyla başladı.

Son antrenmanda hem Türk hem de Hırvat oyuncu aynı hücum çalışmasının bir bölümünü yaptı.

"Dani Carvajal'dan gelen yatay bir top Modric'i buldu ve o da Türk oyuncuya şık bir şekilde tek pasını aktardı. Arda da sol ayağıyla pozisyonu bitirip golü attı.

"Takım arkadaşlarının alkışlarının ardından Arda'dan Modric'e bu 'asist' için sonsuz teşekkür geldi. Cadiz maçında bu ikili birlikte oynayacak."