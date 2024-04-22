Arda Güler, Valverde ve Brahim Diaz ile halay çekti

Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler, Barcelona'ya karşı aldıkları galibiyeti takım arkadaşlarıyla halay çekerek kutladı.

Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 yendi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi elediler

Arda takım arkadaşlarıyla halay çekti

NE OLDU? Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi elemesinin ardından ligde Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Real Madrid oyuncuları başarılı sonuçların ardından Arda Güler'in evindeki barbekü partisine davetliydi.

BÜYÜK RESİM: Arda Güler takım arkadaşlarına mangal yakarken halay çekmeyi de öğretti. Valverde, Brahim Diaz ve Arda Güler'li halay ekibi sosyal medyada beğeni topladı.

HALAY GÖRÜNTÜLERİNİ İZLE:

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DAHA FAZLASI: Barcelona maçının ardından basın toplantısında konuşan Ancelotti, Arda Güler ile ilgili şunları söylemişti: "Gelecek haftalarda istediği şansı bulacak." La Liga'da Real Madrid birlikte şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Böylece Carlo Ancelotti'nin ekibi kalan maçlarda elini rahatlattı. Real Madrid kadrosunda süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in kalan maçlarda forma bulma şansı da yükseldi.

SIRADA NE VAR? La Liga'da şampiyonluk yolunda ilerleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak.