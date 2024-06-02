Arda Güler tarihe geçti, en büyük hayalini açıkladı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir kupa kaldırırken asıl hedefini bir sonraki Şampiyonlar Ligi zaferine koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Wembley'de oynanan dev finalde Borussia Dortmund'u 2-0 devirerek 15. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye'nin gözü her iki takımda da forma giyen Türk futbolculardaydı. Ancak Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da ise Salih Özcan mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Real Madrid'in zafere ulaştığı gecede Arda Güler kupayla büyük sevinç yaşadı. Genç futbolcu İspanya'daki ilk sezonunda LaLiga şampiyonluğundan sonra Avrupa'nın en büyük kupasına da sahip oldu.

Haberin devamı aşağıda

Arda Güler ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tarihteki ilk Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Arda Güler ne dedi?

Milli futbolcu zaferin ardından hislerini sosyal medyadan paylaştı: "İlk sezonum için böyle güzel bir finale imza atan herkese çok teşekkür ederim. Bu harika takımın bir parçası olmak beni gurur ve neşe ile dolduruyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak."

BÜYÜK RESİM

Arda'nın Real Madrid kariyeri talihsiz sakatlıklarla başlasa da sezon kapanışı kupalarla oldu. Özellikle genç futbolcunun süre aldığı maçlardaki uyumu, performansı ve golleri geleceğe yönelik büyük vaatler sundu.

Arda, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasına rağmen hedefini bir sonraki şampiyonluktaki önemli bir rol üstlenmeye koymuş durumda. İlk yılın ardından, gelecek sezon hem alacağı süre hem takıma olan uyumu hem de performansı açısından Arda Güler için yepyeni bir sayfa açabilir.