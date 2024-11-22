Arda Güler sürprizi: İtalyanlar, Real Madrid'in elinden almak istiyor

Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler için bu kez İtalya'dan sürpriz bir talip var.

Arda Güler'e sürpriz talip

Real Madrid'in elinden almak istiyorlar

Adı Arsenal ile anılıyordu

NE OLDU? Arda Güler'in Real Madrid'de yeterli süre alamaması, transfer dedikodularını neredeyse her hafta körüklüyor. Geçtiğimiz günlerde adı Arsenal ile anılan genç oyuncu için bu kez İtalya'dan sürpriz bir talip olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Calciomercato'nun haberine göre, Napoli, Arda Güler'i yakın takibe aldı ve kadrosuna katmak için harekete geçebilir. Milan da Arda Güler ile Real Madrid'e transferi öncesinde ilgilenmişti. Arsenal ise yeni bir Martin Odegaard projesini hayata geçirmek için bu hamleyi yapmak istiyordu.

DAHA FAZLASI: Real Madrid'de bu sezon kulübeye hapsolan Arda Güler, 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 24 Kasım'da Leganes ile oynayacak. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri ardından 27 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a konuk olacak.