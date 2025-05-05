Arda Güler şov yaptı, İspanyollar hayrete düştü! Olay manşetler...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Celta Vigo maçındaki performansıyla İspanya'da manşetlere taşındı.

İspanya LaLiga'nın 34. hafta mücadelesinde Real Madrid, dün akşam Santiago Bernabeu'da Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.

Los Galacticos, mücadeleyi 3-2 kazanmayı başarırken milli yıldız Arda Güler karşılaşmaya damga vurdu.

İlk gol Arda Güler'den

Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 33. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturarak şık bir gole imza attı. Real Madrid, 39. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

Haberin devamı aşağıda

Kylian Mbappe'ye asist yaptı

İkinci yarıya da iyi başlayan Madrid ekibi, 48. dakikada Arda Güler'in asistinde Mbappe'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Üç farklı geriye düştükten sonra oyunu dengeleyen Celta Vigo, 68. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg'in golleriyle durumu 3-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci sıradaki Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 75 yaptı ve Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibine devam etti.

Karşılaşmayı bir gol ve bir asistle tamamlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Arda Güler, İspanya'da manşetlerde

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta sahanın en iyisi olan Arda Güler, bugün İspanya manşetlerini süsledi. İspanyol medyasında yer alan haberlerde genç yıldız için büyük övgüler yer alırken Arda'nın Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'da ilk 11 başlamasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Marca'da Arda Güler için uzun süren savaşının ve Ancelotti'ye karşı isyanının karşılığını aldığı belirtilirken 'Arda Güler'in 'isyanı' Montjuïc finali ile mükafatını aldı' başlıklı haberde genç yıldız şu ifadelerle değerlendirildi:

Türk oyuncu 11 Mayıs'taki belirleyici Clásico'da yer almaya hak kazandı. Bir gol, bir asist, %100 pas isabeti (62/62) ve en çok şans yaratan oyuncu. Hepsi 77 dokunuş ve 82 dakikada. Celta karşısındaki bu istatistikle Ancelotti'nin başka seçeneği kalmadı: “Evet, Arda'nın önümüzdeki Pazar Barça karşısında başlama şansı var” dedi.

Arda Real Madrid'de kendini kabul ettirmekte zorlandı ama Mayıs ayı bu zarif sol ayaklı oyuncunun kazanma ve ezber bozan zihniyeti ile oynanacak. Hiç şüphe yok ki Ancelotti yönetiminde bu asiliği ve gençliği ona pahalıya mal oldu. Güler daha fazla oynama arzusunu hiçbir zaman gizlemedi ve İtalyan koç da onu bu yüzden cezalandırdı, öyle ki iki ay önce şaşırtıcı açıklamalarla etrafındakileri hedef aldı. Ancak Mart ayındaki Güler ile Mayıs ayındaki Güler aynı, tek fark sakatlıkların Carletto'yu onu oyuna dahil etmeye zorlaması. Sahada ise Arda netti: Real Madrid için gerekli bir yetenek. Ancelotti'nin Güler yönetimi iyi görünmüyor çünkü yeteneğinin hak ettiğinden çok daha az oynadı.

La Liga'da Getafe ve Celta Vigo karşısında belirleyici olan ve Copa del Rey finalinde Barça'ya karşı katalizör görevi üstlenen Arda, nihayet büyük bir maçta şans bulacak. Şampiyonluğu belirleyebilecek Clásico'da Güler ve diğer on oyuncu. Madrid'in 15 numarası daha fazla motive olamazdı, nihayet zamanının geldiğini ve bunun geçmesine izin veremeyeceğini hissediyor. Barça'ya karşı oynayacağı maç, büyük bir maçta ilk 11'deki etkisini test edecek.